В Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ударов ВСУ один мирный житель Белгородской области погиб, еще трое получили ранения.

В районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве, водитель скончался, пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста, мужчина транспортируется в больницу с осколочными ранениями.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один мирный житель Белгородской области погиб, еще трое получили ранения в результате ударов ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.

"Очередные удары со стороны ВСУ . Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что в районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве, от полученных травм мужчина скончался на месте. У второго пострадавшего, который находился в машине, диагностированы открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения различных частей тела. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Машина сгорела.

Также, по данным оперштаба, в селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчину транспортируют в больницу с осколочными ранениями грудной клетки и живота.

Кроме того, мужчина получил открытый перелом бедра и потерял два пальца руки в результате атаки беспилотника в городе Валуйки . Он также доставлен в больницу в тяжелом состоянии.