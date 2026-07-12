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В Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 12.07.2026
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13:25 12.07.2026 (обновлено: 13:30 12.07.2026)
В Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек, трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов ВСУ один мирный житель Белгородской области погиб, еще трое получили ранения.
  • В районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве, водитель скончался, пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
  • В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста, мужчина транспортируется в больницу с осколочными ранениями.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один мирный житель Белгородской области погиб, еще трое получили ранения в результате ударов ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"Очередные удары со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
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Уточняется, что в районе села Репяховка Краснояружского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве, от полученных травм мужчина скончался на месте. У второго пострадавшего, который находился в машине, диагностированы открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения различных частей тела. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Машина сгорела.
Также, по данным оперштаба, в селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчину транспортируют в больницу с осколочными ранениями грудной клетки и живота.
Кроме того, мужчина получил открытый перелом бедра и потерял два пальца руки в результате атаки беспилотника в городе Валуйки. Он также доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что повреждения зафиксированы в поселках Красная Яруг, Степное и Чапаевский, в селах Казинка, Никольское, Красный Октябрь, Ясные Зори, Отрадное и Новая Таволжанка, а также в городах Шебекино и Грайворон.
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