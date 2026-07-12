Почетный член МОК Смирнов назвал снятие санкций с ОКР неожиданностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный член МОК и почетный президент ОКР Виталий Смирнов признал, что решение исполкома об отмене рекомендаций стало для него неожиданностью.
- Смирнов отметил усиление роли независимости спортсменов от политики и важность того, насколько к этому прислушиваются национальные комитеты и федерации.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов в разговоре с РИА Новости признал, что решение исполкома организации об отмене рекомендаций для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов стало для него неожиданностью.
"Мы там были почти три дня, фактически со всеми членами, кто там присутствовал, мы виделись. Это не только работа, это еще перерывы, вечерняя программа, приемы при 40-градусной жаре. В общем, как всегда, обстановка доброжелательная - нормально к нам относятся. МОК принял важное, я считаю, решение. Изменяется, усиливается роль независимости спортсменов от политики. В данном случае важно, насколько к этому прислушиваются национальные комитеты и федерации", - сказал Смирнов.
"Честно говоря, мы не были готовы к этой повестке дня, потому что решения исполкома обычно происходят накануне", - признал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, было ли у него ощущение скорого восстановления статуса ОКР во время визита на сессию МОК.