Почетный член МОК Смирнов назвал снятие санкций с ОКР неожиданностью

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов в разговоре с РИА Новости признал, что решение исполкома организации об отмене рекомендаций для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов стало для него неожиданностью.

"Мы там были почти три дня, фактически со всеми членами, кто там присутствовал, мы виделись. Это не только работа, это еще перерывы, вечерняя программа, приемы при 40-градусной жаре. В общем, как всегда, обстановка доброжелательная - нормально к нам относятся. МОК принял важное, я считаю, решение. Изменяется, усиливается роль независимости спортсменов от политики. В данном случае важно, насколько к этому прислушиваются национальные комитеты и федерации", - сказал Смирнов.