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МОК заявил о готовности содействовать выдаче виз российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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15:53 12.07.2026 (обновлено: 16:43 12.07.2026)
МОК заявил о готовности содействовать выдаче виз российским спортсменам

МОК намерен помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМОК, Россия, флаг
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов для участия в международных соревнованиях.
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • МОК на регулярной основе сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы, которые могут повлиять на участие спортсменов в международных соревнованиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил РИА Новости, что будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов, необходимых для участия в международных соревнованиях, сотрудничая с международными федерациями в рамках своей компетенции.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"МОК на регулярной основе тесно сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы, которые могут повлиять на участие спортсменов в международных соревнованиях, включая, при необходимости, вопросы, связанные с визами. Хотя решения о выдаче виз остаются суверенной ответственностью отдельных государств, МОК работает в рамках своей компетенции, поддерживая усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно", - сообщили в МОК.
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