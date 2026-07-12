МОК заявил о готовности содействовать выдаче виз российским спортсменам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил РИА Новости, что будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов, необходимых для участия в международных соревнованиях, сотрудничая с международными федерациями в рамках своей компетенции.

"МОК на регулярной основе тесно сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы, которые могут повлиять на участие спортсменов в международных соревнованиях, включая, при необходимости, вопросы, связанные с визами. Хотя решения о выдаче виз остаются суверенной ответственностью отдельных государств, МОК работает в рамках своей компетенции, поддерживая усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно", - сообщили в МОК.