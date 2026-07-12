Месси отчитал судью во время матча 1/4 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Аргентины Лионель Месси потребовал от главного арбитра Жуана Пиньейру разговаривать с ним уважительно во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Швейцарии.
- Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира.
- Месси провел на поле весь матч и отметился голевой передачей, но не забил голов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси потребовал от главного арбитра португальца Жуана Пиньейру разговаривать с ним уважительно во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Швейцарии.
В ночь на воскресенье сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира. Месси провел на поле весь матч и впервые за турнир не забил голов, но отметился при этом голевой передачей, которая стала для него второй на мировом первенстве 2026 года.
12 июля 2026 • начало в 04:00
Закончен (ДВ)
10’ • Алексис Макаллистер
112’ • Хулиан Альварес
120’ • Лаутаро Мартинес
67’ • Дан Ндойе
Инцидент с Пиньеру произошел в первом тайме, когда действующие чемпионы мира вели со счетом 1:0. Арбитр назначил штрафной у ворот аргентинцев и обозначил на газоне место, где должна была стоять стенка, и Месси встал туда. Пока футболисты устанавливали стенку, форвард начал спорить с арбитром по поводу нарушения. В ответ Пиньейру что-то сказал аргентинцу, после чего тот отреагировал на его слова. Как сообщает издание La Nacion, по кадрам из трансляции и губам аргентинца было видно, что он просит судью более уважительно относиться к нему.
"Говори со мной вежливо, с уважением. Я же с тобой говорю вежливо", - сказал Месси судье.
Небольшая словесная перепалка продолжилась между сторонами даже после исполнения штрафного швейцарцами.
В полуфинале действующие чемпионы мира футболисты сборной Аргентины 15 июля в Атланте сыграют с командой Англии. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
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