В Суздале открылся фестиваль Дениса Мацуева

Краткий пересказ от РИА ИИ В Суздале на открытой площадке комплекса "Кремль" состоялось открытие фестиваля классической музыки Дениса Мацуева.

В концерте приняли участие Денис Мацуев, дирижер Александр Сладковский, Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и ведущие солисты Большого театра России.

В ходе концерта прозвучали Третий концерт для фортепиано с оркестром и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.

СУЗДАЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Открытие масштабного фестиваля классической музыки народного артиста РФ Дениса Мацуева состоялось в воскресенье в Суздале, передает корреспондент РИА Новости.

Концерт прошел на открытой площадке комплекса "Кремль". На сцене выступили народный артист России Денис Мацуев и дирижер Александр Сладковский. Вместе с ними в концерте приняли участие Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и Академический Большой хор "Мастера хорового пения".

Также в программе открытия выступили ведущие солисты Большого театра России, среди которых Агунда Кулаева, Валентина Феденева, Алексей Татаринцев и Алексей Тихомиров.

В ходе концерта прозвучали Третий концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена и Девятая симфония композитора.

До официального открытия фестиваля зрителям представили оперу "Война и мир" на музыку Сергея Прокофьева под руководством Валерия Воронина. В главных партиях выступили солисты Большого, Мариинского, Астраханского, Новосибирского, Самарского и других музыкальных театров России.