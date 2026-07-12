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В Суздале открылся фестиваль Дениса Мацуева - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:36 12.07.2026
В Суздале открылся фестиваль Дениса Мацуева

РИА Новости: в Суздале открылся фестиваль классической музыки Дениса Мацуева

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаДенис Мацуев
Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Денис Мацуев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Суздале на открытой площадке комплекса "Кремль" состоялось открытие фестиваля классической музыки Дениса Мацуева.
  • В концерте приняли участие Денис Мацуев, дирижер Александр Сладковский, Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и ведущие солисты Большого театра России.
  • В ходе концерта прозвучали Третий концерт для фортепиано с оркестром и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.
СУЗДАЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Открытие масштабного фестиваля классической музыки народного артиста РФ Дениса Мацуева состоялось в воскресенье в Суздале, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт прошел на открытой площадке комплекса "Кремль". На сцене выступили народный артист России Денис Мацуев и дирижер Александр Сладковский. Вместе с ними в концерте приняли участие Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и Академический Большой хор "Мастера хорового пения".
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Также в программе открытия выступили ведущие солисты Большого театра России, среди которых Агунда Кулаева, Валентина Феденева, Алексей Татаринцев и Алексей Тихомиров.
В ходе концерта прозвучали Третий концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена и Девятая симфония композитора.
До официального открытия фестиваля зрителям представили оперу "Война и мир" на музыку Сергея Прокофьева под руководством Валерия Воронина. В главных партиях выступили солисты Большого, Мариинского, Астраханского, Новосибирского, Самарского и других музыкальных театров России.
Фестиваль пройдет с 12 по 19 июля. В программу вошли концерты классической музыки с участием известных российских и зарубежных исполнителей, а также звезд мирового музыкального искусства.
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