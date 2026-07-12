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"Это какой-то ад": Макгрегор рассказал правду о травме в бою с Холлоуэем - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
10:43 12.07.2026 (обновлено: 12:13 12.07.2026)
"Это какой-то ад": Макгрегор рассказал правду о травме в бою с Холлоуэем

Макгрегор сообщил, что у него разрушена головка бедра

© REUTERS / Mark J. RebilasКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Mark J. Rebilas
Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор заявил, что получил серьезную травму головки бедренной кости в поединке против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
  • Бой завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка.
  • Макгрегор описал состояние своей травмы как «ад» и заявил, что у него не было травм перед боем.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что получил серьезную травму головки бедренной кости по итогам поединка против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
Бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе прошел в ночь на воскресенье и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и по итогу не смог продолжить бой из-за травмы ноги.
«
"Моя головка бедренной кости разрушена. Уничтожена. У меня не было никаких травм перед боем. Я бросал удары ногами, делал подсечки и прыжки на протяжении всего тренировочного лагеря и даже за кулисами перед боем. Это произошло на пустом месте. Я в полном отчаянии. Могу описать это только как ад", - написал Макгрегор в соцсети Х.
Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
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