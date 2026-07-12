"Это какой-то ад": Макгрегор рассказал правду о травме в бою с Холлоуэем

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что получил серьезную травму головки бедренной кости по итогам поединка против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.