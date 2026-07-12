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Макгрегор мог порвать крестообразную связку колена, считает гендиректор UFC - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
08:32 12.07.2026
Макгрегор мог порвать крестообразную связку колена, считает гендиректор UFC

Гендиректор UFC считает, что Макгрегор мог порвать крестообразную связку колена

© СоцсетиГлава UFC Дэйна Уайт
Глава UFC Дэйна Уайт - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Соцсети
Глава UFC Дэйна Уайт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский боец Конор Макгрегор мог порвать крестообразную связку колена во время поединка против американца Макса Холлоуэя.
  • Бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка.
  • Макгрегор начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу, после чего не смог продолжить бой из-за травмы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор мог порвать крестообразную связку колена во время поединка против американца Макса Холлоуэя.
Бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе прошел в ночь на воскресенье и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и по итогу не смог продолжить бой из-за травмы ноги.
"Я ожидал хотя бы однораундовую войну. Многие понимали, что у Конора (Макгрегора), может быть, уже не так все хорошо с кардио после пятилетней паузы. И вот, пожалуйста. Мы предполагаем, что он порвал крестообразную связку колена. Я не доктор, но я это понял, когда увидел его приземление. Врачи сходятся в том же мнении", - заявил Уайт на пресс-конференции, отрывок которой опубликовал аккаунт UFC в соцсети Х.
Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
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