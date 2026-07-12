Макгрегор мог порвать крестообразную связку колена, считает гендиректор UFC

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор мог порвать крестообразную связку колена во время поединка против американца Макса Холлоуэя.

Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.