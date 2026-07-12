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Макгрегор покинул октагон до объявления победителя - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
08:22 12.07.2026
Макгрегор покинул октагон до объявления победителя

Макгрегор покинул октагон до объявления победителя и не стал ждать интервью

© REUTERS / Mark J. RebilasКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Mark J. Rebilas
Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.
  • Макгрегор покинул октагон до объявления победителя, не дожидаясь интервью после поединка.
  • Бой завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка из-за травмы ноги у Макгрегора.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе покинул октагон до объявления победителя и не стал дожидаться интервью после поединка.
Бой прошел в ночь на воскресенье по московскому времени и завершился победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец не смог продолжить бой из-за травмы ноги.
После окончания поединка бойцы в порядке очереди должны дать интервью на октагоне, начиная с победителя противостояния. Ведущий Джо Роган подошел к Холлоуэю, американский боец призвал публику поддержать Макгрегора, указывая на него. В это время камера трансляции показала кадры, на которых ирландец в сопровождении охраны покидает арену и уходит в подтрибунное помещение.
Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА. На счету Холлоуэя 28 побед и девять поражений. Ранее боец владел титулом в полулегком весе.
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