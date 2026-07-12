Макгрегор уступил Холлоуэю в главном бою UFC 329

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проиграл поединок против другого бывшего обладателя титула, американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Главное событие вечера завершилось в первом раунде техническим нокаутом. Ирландец не смог биться из-за проблем с ногой.

Ранее спортсмены уже встречались в 2013 году, и тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.