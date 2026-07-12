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В ЛНР за выходные от ударов ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 12.07.2026
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12:57 12.07.2026 (обновлено: 13:08 12.07.2026)
В ЛНР за выходные от ударов ВСУ погибли пять человек

В ЛНР за выходные от ударов ВСУ погибли пять человек, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР в результате атак украинских БПЛА в выходные погиб один человек, пятеро ранены.
  • Удары были нанесены по шести муниципалитетам республики, уничтожено свыше 40 воздушных целей.
  • БПЛА ВСУ атаковали различные объекты, включая транспортные средства, частные дома и коммунальные предприятия.
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро ранены в ЛНР в результате атак украинских БПЛА в выходные, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
"Вчера днем и сегодня ночью ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали шесть муниципалитетов республики. Основная часть атак отражена. Системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено свыше 40 воздушных целей. Некоторым вражеским БПЛА удалось нанести удар. К несчастью, есть жертвы и пострадавшие", - написал Пасечник на платформе "Макс".
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Он уточнил, что в Лисичанске украинский БПЛА ударил по "Газели" дорожной службы, один человек погиб, один был ранен. По его словам, также БПЛА ВСУ в городе Сватово атаковали мотоциклиста и "Газель", ранены двое мужчин.
"В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся вблизи частных домов, ранение получил 48-летний мужчина", - заявил Пасечник.
Он уточнил, что также в Кременной ВСУ атаковали территорию жилого дома, ранена 75-летняя женщина.
"В Старобельском муниципальном округе также удар пришелся по частному дому, возник пожар, на место оперативно прибыл наряд МЧС. Неонацисты целенаправленно нанесли повторный удар по пожарным. К счастью, они успели укрыться в безопасном месте, и никто не пострадал", - дополнил глава ЛНР.
По его словам, украинские БПЛА били по коммунальным предприятиям в Кременной и Стаханове. Последствия атак фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.
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