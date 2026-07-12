В ЛНР за выходные от ударов ВСУ погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР в результате атак украинских БПЛА в выходные погиб один человек, пятеро ранены.

Удары были нанесены по шести муниципалитетам республики, уничтожено свыше 40 воздушных целей.

БПЛА ВСУ атаковали различные объекты, включая транспортные средства, частные дома и коммунальные предприятия.

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро ранены в ЛНР в результате атак украинских БПЛА в выходные, сообщает глава региона Леонид Пасечник.

"Вчера днем и сегодня ночью ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали шесть муниципалитетов республики. Основная часть атак отражена. Системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено свыше 40 воздушных целей. Некоторым вражеским БПЛА удалось нанести удар. К несчастью, есть жертвы и пострадавшие", - написал Пасечник на платформе " Макс ".

Он уточнил, что в Лисичанске украинский БПЛА ударил по "Газели" дорожной службы, один человек погиб, один был ранен. По его словам, также БПЛА ВСУ в городе Сватово атаковали мотоциклиста и "Газель", ранены двое мужчин.

"В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся вблизи частных домов, ранение получил 48-летний мужчина", - заявил Пасечник.

Он уточнил, что также в Кременной ВСУ атаковали территорию жилого дома, ранена 75-летняя женщина.

"В Старобельском муниципальном округе также удар пришелся по частному дому, возник пожар, на место оперативно прибыл наряд МЧС. Неонацисты целенаправленно нанесли повторный удар по пожарным. К счастью, они успели укрыться в безопасном месте, и никто не пострадал", - дополнил глава ЛНР.