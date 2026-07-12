В Ленинградской области устраняют последствия непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 10 районах Ленобласти устраняют последствия мощного грозового фронта с ураганным ветром.
- Энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, где произошел сбой после грозового фронта, при этом самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Гатчинском округе, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Последствия мощного грозового фронта с ураганным ветром устраняют в 10 районах Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"По информации областного комитета по дорожному хозяйству, с региональных дорог за сутки убрали 517 поваленных деревьев. Работы проходят сразу в десяти районах — привлечено 132 человека и 70 единиц техники", - сообщает пресс-служба.
Также энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, которые остались без света после грозового фронта.
"Триста четырнадцать специалистов и 120 единиц спецтехники сейчас снимают упавшие деревья с линий, устраняют обрывы проводов, переключают потребителей на резервные схемы", - отметили в пресс-службе правительства.
По данным властей, самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Гатчинском округе, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах.