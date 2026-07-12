Пожар в эллингах в Кронштадте локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в эллингах на площади 600 квадратных метров в Кронштадте локализован.
- В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар в эллингах на площади 600 квадратных метров в Кронштадте локализован, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
Ранее ведомство сообщало о горении эллингов на площади 600 квадратных метров, пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
"В 09:34 локализация, отказ дополнительному номеру 1БИС, работают по номеру 1", - говорится в сообщении ГУМЧС.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено пять единиц техники и 25 человек.