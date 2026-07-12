Гимнастка Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на этапе КМ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянка Арина Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, однако организация отметила, что оно должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи, которое запланировано на 28 июля.