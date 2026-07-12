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Гимнастка Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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19:26 12.07.2026
Гимнастка Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на этапе КМ

Ковшова взяла серебро на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАрина Ковшова
Арина Ковшова - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Арина Ковшова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Ковшова из России завоевала серебро в упражнениях с лентой на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане.
  • Результат Ковшовой — 28,300 балла.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянка Арина Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане.
Ковшова показала результат 28,300 балла. Первое место заняла Стиляна Николова из Болгарии (28,650), третьей стала Тахмина Икромова из Узбекистана (28,250). Россиянка Мария Борисова (24,200) в упражнениях с лентой стала восьмой.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, однако организация отметила, что оно должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи, которое запланировано на 28 июля.
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