Гимнастка Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на этапе КМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Ковшова из России завоевала серебро в упражнениях с лентой на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане.
- Результат Ковшовой — 28,300 балла.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянка Арина Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане.
Ковшова показала результат 28,300 балла. Первое место заняла Стиляна Николова из Болгарии (28,650), третьей стала Тахмина Икромова из Узбекистана (28,250). Россиянка Мария Борисова (24,200) в упражнениях с лентой стала восьмой.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, однако организация отметила, что оно должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи, которое запланировано на 28 июля.