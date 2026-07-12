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Иран нанес удары по объектам США в пяти странах Ближнего Востока - РИА Новости, 12.07.2026
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07:00 12.07.2026 (обновлено: 14:25 12.07.2026)
Иран нанес удары по объектам США в пяти странах Ближнего Востока

Иран нанес удары по ЗРК Patriot и складу с боеприпасами США в Кувейте

© Фото : соцсетиДым над американской базой в Бахрейне после ударов Ирана
Дым над американской базой в Бахрейне после ударов Ирана - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : соцсети
Дым над американской базой в Бахрейне после ударов Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в Кувейте, Катаре, Омане, Бахрейне и Иордании.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, передает телеканал Press TV.
В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регион. После этого силы КСИР обстреляли два торговых судна, нарушивших правила прохода через морской коридор. В ответ американские Вооруженные силы начали атаковать объекты на территории ИРИ. СМИ писали о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар, а также на острове Кешм.
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"Иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте", — говорится в публикации.
Также сообщалось о поражении американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи и РЛС в Бахрейне.
Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, пишет Reuters.
В ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану, несмотря на меморандум, предполагающий завершение конфликта. Утверждается, что поводом стали действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.
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