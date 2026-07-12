Иран нанес удары по объектам США в пяти странах Ближнего Востока

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в Кувейте, Катаре, Омане, Бахрейне и Иордании.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, передает телеканал Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, передает телеканал Press TV

В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регион. После этого силы КСИР обстреляли два торговых судна, нарушивших правила прохода через морской коридор. В ответ американские Вооруженные силы начали атаковать объекты на территории ИРИ. СМИ писали о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар, а также на острове Кешм.

"Иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте", — говорится в публикации.

Также сообщалось о поражении американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи и РЛС в Бахрейне.

Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, пишет Reuters.