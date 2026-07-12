Го Ханьюй и Кристина Младенович выиграли Уимблдон

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Китаянка Го Ханьюй и француженка Кристина Младенович стали победительницами соревнований в парном разряде на Уимблдоне, который проходит на травяных кортах Лондона.

Младенович 33 года. Она выиграла свой десятый титул на турнирах Большого шлема (семь - в паре, три - в миксте). Для 28-летней Го Ханьюй победа стала первой на турнирах элитной серии.