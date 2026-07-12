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Умер американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 12.07.2026
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09:20 12.07.2026 (обновлено: 14:36 12.07.2026)
Умер американский сенатор Линдси Грэм*

Американский сенатор Линдси Грэм умер в 71 год после непродолжительной болезни

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор Линдси Грэм* умер в 71 год после непродолжительной болезни, сообщили в его офисе.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, активно выступавший за жесткие санкции против России, умер в 71 год, сообщается на странице его офиса.
"Вечером в субботу 11 июля Грэм* умер от непродолжительной и внезапной болезни", — говорится в посте в соцсети X.
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Республиканец родился 9 июля 1955 года. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.
Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", предусматривающий запрет для граждан США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.
В 2025 году сенатор стал одним из авторов инициативы, которая дает право Дональду Трампу ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. В субботу, 10 июля, американские парламентарии заявили о согласовании документа с администрацией Белого дома.
В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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