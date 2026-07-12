Краткий пересказ от РИА ИИ Американский сенатор Линдси Грэм* умер в 71 год после непродолжительной болезни, сообщили в его офисе.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, активно выступавший за жесткие санкции против России, умер в 71 год, сообщается на странице его офиса.

Вечером в субботу 11 июля Грэм* умер от непродолжительной и внезапной болезни", — говорится в посте в соцсети X

Республиканец родился 9 июля 1955 года. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.

Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", предусматривающий запрет для граждан США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.

В 2025 году сенатор стал одним из авторов инициативы, которая дает право Дональду Трампу ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. В субботу, 10 июля, американские парламентарии заявили о согласовании документа с администрацией Белого дома.

В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.