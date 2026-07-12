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Умер Линдси Грэм*: причины смерти сенатора США, что говорил о России
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11:03 12.07.2026 (обновлено: 21:36 12.07.2026)

Умер Линдси Грэм*: биография, главные высказывания о России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* умер в возрасте 71 года. Чем запомнился один из главных русофобов среди американских политиков — в материале РИА Новости.

Причина смерти

Офис политика сообщил, что Грэм* умер после внезапной и непродолжительной болезни. По данным NBC, к нему домой вызывали скорую из-за подозрений на сердечный приступ.

Образование

Грэм* родился 9 июля 1955 года в Пикенс-Каунти (Южная Каролина).
В 1977 году получил степень бакалавра в Университете Южной Каролины, в 1981 году — профессиональное юридическое образование (Juris Doctor) в Школе права Университета Южной Каролины.

Начало карьеры

В 1982-1988 годах служил в ВВС США, в 1989-1995 годах — резервистом в ВВС Национальной гвардии Южной Каролины. С 1995 года — в запасе в звании полковника.
Занимался частной юридической практикой. В 1988-1994 годах был помощником окружного прокурора, городским прокурором в Южной Каролине.

Политический путь

Карьеру в политике начал в 1992 году, став депутатом палаты представителей конгресса США от своего штата. В 1995-2002 годах был членом палаты представителей трех последующих созывов.
В 2002 году был избран как республиканец в сенат США, переизбирался в 2008 и в 2014 годах.
1 июня 2015 года Линдси Грэм* официально объявил о намерении участвовать в выборах президента США, которые прошли осенью 2016 года.

Русофобская риторика

Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву.
Так, в 2011 году стал соавтором резолюции сената, осуждавшей "агрессию России" по итогам конфликта в Грузии 2008 года.
Он открыто требовал сбивать российские самолеты над Сирией в 2015 году.
В 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", предусматривающий запрет для граждан США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.
В 2022-м в эфире Fox News призвал убить Владимира Путина.
В 2025-м сенатор стал одним из авторов инициативы о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие продукты. В субботу, 10 июля, американские парламентарии заявили о согласовании документа с администрацией Дональда Трампа.
Грэм* также называл смерть русских лучшей инвестицией США.
В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень экстремистов и террористов.
Грэм* не был женат и не имеет детей.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СШАЮжная КаролинаРоссияДональд ТрампДжон Маккейн (политик)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)NBCВладимир ПутинЛиндси Грэм*
 
 
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