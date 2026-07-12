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В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза - РИА Новости, 12.07.2026
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07:30 12.07.2026 (обновлено: 12:29 12.07.2026)
В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

В России создали коллагеновые пленки для выращивания клеток роговицы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-офтальмолог проводит осмотр
Врач-офтальмолог проводит осмотр - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые разработали эффективную методику создания матриц из коллагена для выращивания роговицы глаз, сообщили в пресс-службе ИНЦ РАН.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские ученые разработали эффективную методику выращивания клеток роговицы глаза, сообщили в пресс-службе ИНЦ РАН.
В частности, специалисты из Института цитологии РАН и ФТИ имени Иоффе предложили доступный способ создания матриц из коллагена, которые используют для восстановления поврежденных органов и тканей.
"Полученный результат позволяет предположить, что имплантированные в область повреждения роговицы коллагеновые пленки будут обеспечивать не только пролиферацию клеток на поверхности, но и активную миграцию с периферии раневого ложа глаза, что ускорит регенеративные процессы", — приводятся слова ведущего научного сотрудника, руководителя группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлии Нащекиной.
Российский научный фонд поддержал исследование грантом. Отмечается, что в перспективе эта разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения.
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