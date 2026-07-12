В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

"Полученный результат позволяет предположить, что имплантированные в область повреждения роговицы коллагеновые пленки будут обеспечивать не только пролиферацию клеток на поверхности, но и активную миграцию с периферии раневого ложа глаза, что ускорит регенеративные процессы", — приводятся слова ведущего научного сотрудника, руководителя группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлии Нащекиной.