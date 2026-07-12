В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ученые разработали эффективную методику создания матриц из коллагена для выращивания роговицы глаз, сообщили в пресс-службе ИНЦ РАН.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские ученые разработали эффективную методику выращивания клеток роговицы глаза, сообщили в пресс-службе ИНЦ РАН.
В частности, специалисты из Института цитологии РАН и ФТИ имени Иоффе предложили доступный способ создания матриц из коллагена, которые используют для восстановления поврежденных органов и тканей.
"Полученный результат позволяет предположить, что имплантированные в область повреждения роговицы коллагеновые пленки будут обеспечивать не только пролиферацию клеток на поверхности, но и активную миграцию с периферии раневого ложа глаза, что ускорит регенеративные процессы", — приводятся слова ведущего научного сотрудника, руководителя группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлии Нащекиной.
Российский научный фонд поддержал исследование грантом. Отмечается, что в перспективе эта разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения.