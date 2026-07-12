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Костромской "Спартак" обыграл "КАМАЗ" в Первой лиге благодаря хет-трику - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
21:28 12.07.2026 (обновлено: 21:31 12.07.2026)
Костромской "Спартак" обыграл "КАМАЗ" в Первой лиге благодаря хет-трику

Хет-трик Калмыкова помог костромскому "Спартаку" обыграть "КАМАЗ" в Первой лиге

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты костромского "Спартака" обыграли челнинский "КАМАЗ" в домашнем матче первого тура Первой лиги со счетом 3:1.
  • Амур Калмыков из "Спартака" сделал хет-трик, а Роман Мануйлов из "КАМАЗа" забил один мяч.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Футболисты "Спартака" из Костромы обыграли челнинский "КАМАЗ" в домашнем матче первого тура Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-белых", у которых хет-триком отметился Амур Калмыков (24-я минута - с пенальти; 54, 64). В составе проигравших мяч забил Роман Мануйлов (76).
Первая лига
12 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Спартак Кострома
3 : 1
КАМАЗ
24‎’‎ • Амур Калмыков (П)
54‎’‎ • Амур Калмыков
64‎’‎ • Амур Калмыков
76‎’‎ • Роман Мануйлов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эта встреча стала первой для "Спартака" под руководством бывшего вратаря петербургского "Зенита" и московского "Динамо" Романа Березовского, который возглавил команду в субботу. "КАМАЗ" возглавляет экс-нападающий ярославского "Шинника" Антон Хазов.
Во втором туре "Спартак" сыграет 19 июля на выезде с "Сочи", "КАМАЗ" в тот же день примет "Нижний Новгород".
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