Костромской "Спартак" обыграл "КАМАЗ" в Первой лиге благодаря хет-трику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты костромского "Спартака" обыграли челнинский "КАМАЗ" в домашнем матче первого тура Первой лиги со счетом 3:1.
- Амур Калмыков из "Спартака" сделал хет-трик, а Роман Мануйлов из "КАМАЗа" забил один мяч.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Футболисты "Спартака" из Костромы обыграли челнинский "КАМАЗ" в домашнем матче первого тура Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-белых", у которых хет-триком отметился Амур Калмыков (24-я минута - с пенальти; 54, 64). В составе проигравших мяч забил Роман Мануйлов (76).
12 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
24’ • Амур Калмыков (П)
54’ • Амур Калмыков
64’ • Амур Калмыков
76’ • Роман Мануйлов
Эта встреча стала первой для "Спартака" под руководством бывшего вратаря петербургского "Зенита" и московского "Динамо" Романа Березовского, который возглавил команду в субботу. "КАМАЗ" возглавляет экс-нападающий ярославского "Шинника" Антон Хазов.
Во втором туре "Спартак" сыграет 19 июля на выезде с "Сочи", "КАМАЗ" в тот же день примет "Нижний Новгород".