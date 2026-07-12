Костромской "Спартак" обыграл "КАМАЗ" в Первой лиге благодаря хет-трику

Эта встреча стала первой для "Спартака" под руководством бывшего вратаря петербургского "Зенита" и московского "Динамо" Романа Березовского, который возглавил команду в субботу. "КАМАЗ" возглавляет экс-нападающий ярославского "Шинника" Антон Хазов.

Во втором туре "Спартак" сыграет 19 июля на выезде с "Сочи", "КАМАЗ" в тот же день примет "Нижний Новгород".