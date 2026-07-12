"Нижний Новгород" обыграл "Ротор" в первом туре Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл волгоградский "Ротор" в первом туре Первой лиги со счетом 4:2.
- Следующий матч "Нижний Новгород" проведет с челнинским "КАМАЗом" в гостях 19 июля.
- "Ротор" встретится с клубом "СКА-Хабаровск" дома 20 июля.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл волгоградский "Ротор" в первом туре Первой лиги.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев мячи забили Артем Соколов (31-я минута), Глеб Пополитов (33), Вячеслав Грулев (45+2, с пенальти) и Станислав Лапинский (82). У "Ротора" дубль оформил Эмерсон (41, 44), который провел первый официальный матч за волгоградскую команду.
12 июля 2026 • начало в 16:30
Завершен
31’ • Артем Соколов
33’ • Gleb Popolitov
45’ • Вячеслав Грулев (П)
82’ • Станислав Лапинский
41’ • Эмерсон
44’ • Эмерсон
"Нижний Новгород" провел первый официальный матч после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре клуб сыграет с челнинским "КАМАЗом" в гостях 19 июля. "Ротор" 20 июля встретится с клубом "СКА-Хабаровск" на домашнем поле.
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