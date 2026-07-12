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"Нижний Новгород" обыграл "Ротор" в первом туре Первой лиги - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
18:36 12.07.2026
"Нижний Новгород" обыграл "Ротор" в первом туре Первой лиги

"Ротор" уступил "Нижнему Новгороду" в Первой лиге, несмотря на дубль Эмерсона

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Freepik.com
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл волгоградский "Ротор" в первом туре Первой лиги со счетом 4:2.
  • Следующий матч "Нижний Новгород" проведет с челнинским "КАМАЗом" в гостях 19 июля.
  • "Ротор" встретится с клубом "СКА-Хабаровск" дома 20 июля.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл волгоградский "Ротор" в первом туре Первой лиги.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев мячи забили Артем Соколов (31-я минута), Глеб Пополитов (33), Вячеслав Грулев (45+2, с пенальти) и Станислав Лапинский (82). У "Ротора" дубль оформил Эмерсон (41, 44), который провел первый официальный матч за волгоградскую команду.
Первая лига
12 июля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Нижний Новгород
4 : 2
Ротор
31‎’‎ • Артем Соколов
33‎’‎ • Gleb Popolitov
45‎’‎ • Вячеслав Грулев (П)
82‎’‎ • Станислав Лапинский
41‎’‎ • Эмерсон
44‎’‎ • Эмерсон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нижний Новгород" провел первый официальный матч после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре клуб сыграет с челнинским "КАМАЗом" в гостях 19 июля. "Ротор" 20 июля встретится с клубом "СКА-Хабаровск" на домашнем поле.
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