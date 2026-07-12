"Нижний Новгород" обыграл "Ротор" в первом туре Первой лиги

"Нижний Новгород" провел первый официальный матч после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре клуб сыграет с челнинским "КАМАЗом" в гостях 19 июля. "Ротор" 20 июля встретится с клубом "СКА-Хабаровск" на домашнем поле.