Кубок мира по футболу. Архивное фото

Кубок мира по футболу

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Определились все участники 1/2 финала ЧМ по футболу 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по футболу: Франция — Испания (14 июля, Даллас) и Англия — Аргентина (15 июля, Атланта).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Стали известны все участники 1/2 финала чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В ночь на воскресенье по московскому времени прошли последние матчи стадии 1/4 финала турнира.

Состав полуфинальных пар выглядит следующим образом:

Англия - Аргентина (15 июля, Атланта).