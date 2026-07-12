Определились все участники 1/2 финала ЧМ по футболу 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по футболу: Франция — Испания (14 июля, Даллас) и Англия — Аргентина (15 июля, Атланта).
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Стали известны все участники 1/2 финала чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В ночь на воскресенье по московскому времени прошли последние матчи стадии 1/4 финала турнира.
Состав полуфинальных пар выглядит следующим образом:
Англия - Аргентина (15 июля, Атланта).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.