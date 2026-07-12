Сборная Аргентины обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины по футболу победила команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года в дополнительное время.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время голы забили Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет с командой Англии 15 июля в Атланте.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу в дополнительное время победила команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Основное время встречи в Канзас-Сити завершилось со счетом 1:1. В составе действующих чемпионов мира мяч забил Алексис Макаллистер (10-я минута). У швейцарцев отличился Дан Ндойе (67). В дополнительное время аргентинцы выиграли благодаря голам Хулиана Альвареса (112) и Лаутаро Мартинеса (120+1).

На 72-й минуте за вторую желтую карточку, показанную за симуляцию, с поля удалили нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо. Изначально в результате его падения предупреждение получил аргентинец Леандро Паредес, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) для устранения ошибки в идентификации игрока, наказываемого карточкой, главный арбитр португалец Жуан Пиньейру изменил решение.

Перед началом игры команды почтили минутой молчания память участвовавшего в турнире футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса, который умер в возрасте 25 лет.

В полуфинале сборная Аргентины 15 июля в Атланте сыграет с командой Англии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.