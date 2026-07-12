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Сборная Аргентины обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
06:46 12.07.2026 (обновлено: 08:55 12.07.2026)
Сборная Аргентины обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Аргентины стала последним полуфиналистом ЧМ-2026

© REUTERS / DENNY MEDLEYФутболисты сборной Аргентины празднуют гол
Футболисты сборной Аргентины празднуют гол - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / DENNY MEDLEY
Футболисты сборной Аргентины празднуют гол
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины по футболу победила команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года в дополнительное время.
  • Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время голы забили Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.
  • В полуфинале сборная Аргентины сыграет с командой Англии 15 июля в Атланте.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу в дополнительное время победила команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Основное время встречи в Канзас-Сити завершилось со счетом 1:1. В составе действующих чемпионов мира мяч забил Алексис Макаллистер (10-я минута). У швейцарцев отличился Дан Ндойе (67). В дополнительное время аргентинцы выиграли благодаря голам Хулиана Альвареса (112) и Лаутаро Мартинеса (120+1).
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На 72-й минуте за вторую желтую карточку, показанную за симуляцию, с поля удалили нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо. Изначально в результате его падения предупреждение получил аргентинец Леандро Паредес, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) для устранения ошибки в идентификации игрока, наказываемого карточкой, главный арбитр португалец Жуан Пиньейру изменил решение.
Перед началом игры команды почтили минутой молчания память участвовавшего в турнире футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса, который умер в возрасте 25 лет.
В полуфинале сборная Аргентины 15 июля в Атланте сыграет с командой Англии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 04:00
Закончен (ДВ)
Аргентина
3 : 1
Швейцария
10‎’‎ • Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
112‎’‎ • Хулиан Альварес
(Флако Лопес)
120‎’‎ • Лаутаро Мартинес
67‎’‎ • Дан Ндойе
(Рикардо Родригес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАргентинаШвейцарияЧМ по футболу 2026Алексис МакаллистерДан НдойеХулиан АльваресСША
 
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