Мик Джаггер пришел поддержать сборную Англии по футболу на матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер был замечен на трибуне во время матча чемпионата мира по футболу.
- Матч между сборными Англии и Норвегии проходил на стадионе Hard Rock Stadium во Флориде.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер был замечен на трибуне во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии в Майами.
Матч проходит на стадионе Hard Rock Stadium во Флориде.
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