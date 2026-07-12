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Мик Джаггер пришел поддержать сборную Англии по футболу на матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
02:34 12.07.2026
Мик Джаггер пришел поддержать сборную Англии по футболу на матче ЧМ

Мик Джаггер был замечен на трибуне во время матча сборных Англии и Норвегии

© REUTERS / SAM NAVARROДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
Джуд Беллингем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер был замечен на трибуне во время матча чемпионата мира по футболу.
  • Матч между сборными Англии и Норвегии проходил на стадионе Hard Rock Stadium во Флориде.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер был замечен на трибуне во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии в Майами.
Матч проходит на стадионе Hard Rock Stadium во Флориде.
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