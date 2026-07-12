ФИФА обсудит вопрос расширения числа участников ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация намерена обсудить вопрос расширения числа участников чемпионата мира до 64 сборных после завершения мирового первенства 2026 года.
- Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена обсудить вопрос расширения числа участников чемпионата мира до 64 сборных после завершения мирового первенства 2026 года, заявил глава организации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. По словам Инфантино расширение турнира является "огромным успехом", а возможность мечтать о чемпионате мира должен иметь весь мир, а не только Европа и Южная Америка.
"Это точно те темы, которые стоит обсудить после завершения турнира. Уровень команд в целом очень высок и продолжает расти повсюду в мире", - приводит слова Инфантино Die Welt со ссылкой на портал blue Sport в ответ на вопрос о возможном расширении турнира до 64 сборных.