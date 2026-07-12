ФИФА обсудит вопрос расширения числа участников ЧМ

"Это точно те темы, которые стоит обсудить после завершения турнира. Уровень команд в целом очень высок и продолжает расти повсюду в мире", - приводит слова Инфантино Die Welt со ссылкой на портал blue Sport в ответ на вопрос о возможном расширении турнира до 64 сборных.