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ФБР подключило все ресурсы после смерти сенатора Грэма*, заявил Патель - РИА Новости, 12.07.2026
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23:36 12.07.2026
ФБР подключило все ресурсы после смерти сенатора Грэма*, заявил Патель

Патель: ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти Грэма

© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм*
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма*.
  • У следователей нет указаний на то, что причина смерти сенатора не была естественной или наступила в результате злого умысла.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл - РИА Новости. ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма*, заявил глава бюро Кэш Патель.
Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни. Американский лидер Дональд Трамп Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью политика.
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"ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы", - написал он в Х (бывший Twitter).
При этом телеканал CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла.
По данным источников телеканала, местная полиция проводит обычную проверку, которая осуществляется после смерти человека, а ФБР лишь предложило свои ресурсы в случае необходимости.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
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