Краткий пересказ от РИА ИИ ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма*.

У следователей нет указаний на то, что причина смерти сенатора не была естественной или наступила в результате злого умысла.

НЬЮ-ЙОРК, 12 июл - РИА Новости. ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма*, заявил глава бюро Кэш Патель.

Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* скончался вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни. Американский лидер Дональд Трамп Трамп кратко выразил соболезнования в связи со смертью политика.

ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы", - написал он в Х (бывший Twitter ).

При этом телеканал CNN сообщает, что у следователей нет указаний на то, что причина смерти не была естественной или наступила в результате злого умысла.

По данным источников телеканала, местная полиция проводит обычную проверку, которая осуществляется после смерти человека, а ФБР лишь предложило свои ресурсы в случае необходимости.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.