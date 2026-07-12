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Opta обновила шансы оставшихся сборных на победу в ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
10:33 12.07.2026 (обновлено: 12:34 12.07.2026)
Opta обновила шансы оставшихся сборных на победу в ЧМ по футболу

Opta: Франция является главным фаворитом ЧМ-2026 по футболу

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Freepik.com
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины по футболу идет на последнем, четвертом месте в списке претендентов на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года по версии статистического сервиса Opta.
  • Действующие победители турнира аргентинцы 15 июля в Атланте сыграют против англичан, а команда Франции днем ранее проведет матч против сборной Испании в Далласе.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу идет на последнем, четвертом месте в списке претендентов на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года по версии статистического сервиса Opta, команда Франции является главным фаворитом.
В воскресенье стал известен состав полуфинальных пар чемпионата мира. Действующие победители турнира аргентинцы 15 июля в Атланте сыграют против англичан, а команда Франции днем ранее проведет матч против сборной Испании в Далласе.
После стадии 1/4 финала турнира портал Opta обновил шансы оставшихся сборных на победу в турнире. Команда Франции - главный фаворит мирового первенства и имеет 34,05% шанса на победу. На втором месте расположились испанцы с 23,45%, третью строчку заняли англичане (21,94%), а четверку замыкает сборная Аргентины (20,55%).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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