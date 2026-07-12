Opta обновила шансы оставшихся сборных на победу в ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины по футболу идет на последнем, четвертом месте в списке претендентов на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года по версии статистического сервиса Opta.

Действующие победители турнира аргентинцы 15 июля в Атланте сыграют против англичан, а команда Франции днем ранее проведет матч против сборной Испании в Далласе.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу идет на последнем, четвертом месте в списке претендентов на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года по версии статистического сервиса Opta, команда Франции является главным фаворитом.

В воскресенье стал известен состав полуфинальных пар чемпионата мира. Действующие победители турнира аргентинцы 15 июля в Атланте сыграют против англичан, а команда Франции днем ранее проведет матч против сборной Испании в Далласе.

После стадии 1/4 финала турнира портал Opta обновил шансы оставшихся сборных на победу в турнире. Команда Франции - главный фаворит мирового первенства и имеет 34,05% шанса на победу. На втором месте расположились испанцы с 23,45%, третью строчку заняли англичане (21,94%), а четверку замыкает сборная Аргентины (20,55%).