На этапе "Тур де Франс" восемь зрителей пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время девятого этапа веломногодневки "Тур де Франс" автомобиль для прессы врезался в ограждение около зрителей.
- Семь пострадавших получили легкие травмы, еще один был госпитализирован в критическом состоянии.
- Прокуратура начала расследование.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Восемь зрителей получили травмы из-за ДТП, произошедшего по вине автомобиля для прессы, во время девятого этапа веломногодневки "Тур де Франс", сообщает RMC Sport со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По информации источника, около 17:00 по местному времени в префектуре Коррез приехавший перед прибытием велогонщиков автомобиль с журналистами газеты L'Equipe врезался в ограждение около зрителей за 500 м до финишной черты. Причиной инцидента послужило резкое ухудшение самочувствия водителя транспорта.
Отмечается, что семь пострадавших отделались легкими травмами, еще один человек был госпитализирован в критическом состоянии. Прокуратура начала расследование, водитель пока что не задержан.
"Тур де Франс" завершится 26 июля.
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