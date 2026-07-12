На этапе "Тур де Франс" восемь зрителей пострадали в ДТП

По информации источника, около 17:00 по местному времени в префектуре Коррез приехавший перед прибытием велогонщиков автомобиль с журналистами газеты L'Equipe врезался в ограждение около зрителей за 500 м до финишной черты. Причиной инцидента послужило резкое ухудшение самочувствия водителя транспорта.