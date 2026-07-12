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В Дагестане оштрафовали водителя, перекрывшего дорогу свадебному кортежу - РИА Новости, 12.07.2026
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16:54 12.07.2026 (обновлено: 16:55 12.07.2026)
В Дагестане оштрафовали водителя, перекрывшего дорогу свадебному кортежу

Водителя, перекрывшего дорогу свадебному кортежу в Дагестане, лишили машины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 19-летний водитель из Дагестана перекрыл дорогу свадебному кортежу, чтобы получить деньги.
  • Сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя два административных протокола.
  • Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.
МАХАЧКАЛА, 12 июл - РИА Новости. Два административных протокола составлены на 19-летнего водителя из Дагестана, который перекрыл дорогу свадебному кортежу ради денег, его автомобиль помещен на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция республики.
В Telegram-канале ведомства опубликовано видео, на котором водитель выезжает на встречную полосу, тем самым перекрывает дорогу свадебному картежу и отправляет пассажира выпросить 2 тысячи рублей. Это древняя кавказская традиция "выкупа" или "платы за проезд", которая символизирует испытание для жениха.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя, им оказался 19-летний житель Избербаша.
"В отношении водителя составлены административные материалы: часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством без права управления. Санкция предусматривает административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку", – говорится в сообщении.
По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения) нарушителю грозит штраф 7,5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.
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