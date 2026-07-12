В Дагестане оштрафовали водителя, перекрывшего дорогу свадебному кортежу

МАХАЧКАЛА, 12 июл - РИА Новости. Два административных протокола составлены на 19-летнего водителя из Дагестана, который перекрыл дорогу свадебному кортежу ради денег, его автомобиль помещен на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция республики.

По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения) нарушителю грозит штраф 7,5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.