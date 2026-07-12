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Снайдер назвал Садулаева величайшим борцом всех времен - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Единоборства
 
12:23 12.07.2026
Снайдер назвал Садулаева величайшим борцом всех времен

Снайдер назвал Садулаева самым доминирующим борцом всех времен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кайл Снайдер назвал Абдулрашида Садулаева самым доминирующим борцом всех времен и величайшим в своем поколении.
  • Садулаев проиграл Снайдеру на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle в Тбилиси со счетом 4:5, получив травму ноги в концовке схватки.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2016 года американец Кайл Снайдер назвал россиянина Абдулрашида Садулаева самым доминирующим борцом всех времен и величайшим в своем поколении.
В субботу Садулаев проиграл Снайдеру на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси со счетом 4:5. В концовке схватки россиянин получил травму ноги.
"Абдулрашид Садулаев однажды сказал мне: "На ковре нет друзей". Вчера мы были соперниками, но сегодня он мой друг. Двукратный олимпийский чемпион. Шестикратный чемпион мира. Он самый доминирующий борец всех времен. Величайший борец нашего поколения, и при этом он все еще продолжает выступать. Я уверен, что это была не последняя наша схватка", - написал Снайдер в Instagram*.
Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира, борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио. Его ровесник Снайдер завоевал золото на Играх 2016 года, также американец является четырехкратным чемпионом мира.
Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.
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ЕдиноборстваСпортТокиоТбилисиРоссияКайл СнайдерАбдулрашид СадулаевРио-де-Жанейро (город)
 
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