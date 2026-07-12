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Россияне завоевали рекордное число медалей на ЧЕ по борьбе среди юниоров - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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22:04 12.07.2026
Россияне завоевали рекордное число медалей на ЧЕ по борьбе среди юниоров

Российские борцы завоевали 27 медалей на чемпионате Европы среди юниоров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГреко-римская борьба
Греко-римская борьба - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские борцы завоевали рекордное количество наград на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, став победителями общекомандного зачета.
  • Россияне взяли 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские борцы завоевали рекордное количество наград на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходил в Скопье.
Россияне завоевали на турнире 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых. Они стали победителями общекомандного зачета.
Российских спортсменов на турнире не было в одной категории - в греко-римской борьбе среди спортсменов до 55 кг. Илья Кандалин не смог выехать на турнир в Скопье из-за ошибки в паспорте, обнаруженной при прохождении таможенного контроля.
В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО.
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