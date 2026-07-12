Россияне завоевали рекордное число медалей на ЧЕ по борьбе среди юниоров

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские борцы завоевали рекордное количество наград на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходил в Скопье.

Россияне завоевали на турнире 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых. Они стали победителями общекомандного зачета.

В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО.