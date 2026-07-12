Российские борцы Индирбаев, Ханиев и Тогоев победили на ЧЕ среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские борцы вольного стиля Усман Индирбаев, Исмаил Ханиев и Артур Тогоев завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет.
- Сослан Габуев стал серебряным призером в категории до 125 кг, а Инал Чельдиев завоевал бронзу в весе до 74 кг.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля Усман Индирбаев, Исмаил Ханиев и Артур Тогоев завоевали золотые медали в заключительный день чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходил в Скопье.
В финальной схватке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг Индирбаев одержал победу над азербайджанцем Джамалом Аббасовым. Ханиев первенствовал в весовой категории до 86 кг, победив в финале Размика Епремяна из Армении, а Тогоев в главной схватке категории до 92 кг победил турка Эйюпа Четина.
Сослан Габуев стал серебряным призером в категории до 125 кг, уступив в финале Юсифу Дурсунову из Азербайджана, а Инал Чельдиев завоевал бронзу в весе до 74 кг.