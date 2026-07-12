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Российские борцы Индирбаев, Ханиев и Тогоев победили на ЧЕ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Единоборства
 
21:23 12.07.2026 (обновлено: 21:27 12.07.2026)
Российские борцы Индирбаев, Ханиев и Тогоев победили на ЧЕ среди юниоров

Индирбаев, Ханиев и Тогоев стали чемпионами Европы среди юниоров

© Соцсети Федерации борьбы РоссииИсмаил Ханиев
Исмаил Ханиев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Соцсети Федерации борьбы России
Исмаил Ханиев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские борцы вольного стиля Усман Индирбаев, Исмаил Ханиев и Артур Тогоев завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет.
  • Сослан Габуев стал серебряным призером в категории до 125 кг, а Инал Чельдиев завоевал бронзу в весе до 74 кг.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля Усман Индирбаев, Исмаил Ханиев и Артур Тогоев завоевали золотые медали в заключительный день чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходил в Скопье.
В финальной схватке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг Индирбаев одержал победу над азербайджанцем Джамалом Аббасовым. Ханиев первенствовал в весовой категории до 86 кг, победив в финале Размика Епремяна из Армении, а Тогоев в главной схватке категории до 92 кг победил турка Эйюпа Четина.
Сослан Габуев стал серебряным призером в категории до 125 кг, уступив в финале Юсифу Дурсунову из Азербайджана, а Инал Чельдиев завоевал бронзу в весе до 74 кг.
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