Российские борцы Индирбаев, Ханиев и Тогоев победили на ЧЕ среди юниоров

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля Усман Индирбаев, Исмаил Ханиев и Артур Тогоев завоевали золотые медали в заключительный день чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходил в Скопье.