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Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР - РИА Новости, 12.07.2026
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21:53 12.07.2026 (обновлено: 23:37 12.07.2026)
Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР

ВСУ атаковали в ЛНР автобус Стаханов — Москва, пострадали два человека

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия атаки ВСУ на рейсовый автобус Стаханов — Москва
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус Стаханов — Москва - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус Стаханов — Москва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали рейсовый автобус, направлявшийся в Москву из ЛНР.
  • Предварительно известно о двух пострадавших женщинах.
  • Остальных пассажиров эвакуировали в безопасные места.
ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали рейсовый автобус, направлявшийся в столицу из ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения", — написал он на платформе "Макс".
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Остальных пассажиров эвакуировали в безопасные места. Автобус следовал по маршруту Стаханов — Москва. Всего в нем находились 15 человек, в том числе два водителя.
По словам Пасечника, мобильные огневые группы отражают попытки противника повторно атаковать транспортное средство и прибывших на место сотрудников экстренных служб.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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Так, сегодня ночью военные нанесли удары по объектам перегрузочного центра и резервуарам для ГСМ в Черноморске, а также по инфраструктуре логистического центра компании "Одтранс" в Одессе.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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