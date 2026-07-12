Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали рейсовый автобус, направлявшийся в Москву из ЛНР.

Предварительно известно о двух пострадавших женщинах.

Остальных пассажиров эвакуировали в безопасные места.

ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали рейсовый автобус, направлявшийся в столицу из ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения", — написал он на платформе "Макс"

Остальных пассажиров эвакуировали в безопасные места. Автобус следовал по маршруту Стаханов — Москва. Всего в нем находились 15 человек, в том числе два водителя.

По словам Пасечника , мобильные огневые группы отражают попытки противника повторно атаковать транспортное средство и прибывших на место сотрудников экстренных служб.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.

Так, сегодня ночью военные нанесли удары по объектам перегрузочного центра и резервуарам для ГСМ в Черноморске, а также по инфраструктуре логистического центра компании "Одтранс" в Одессе.