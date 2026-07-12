Тяжелоатлет Климов завоевал бронзу в толчке на ЧМ среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский тяжелоатлет Матвей Климов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет в Кали (Колумбия).
- В весовой категории свыше 94 кг Климов показал третий результат в толчке (181 кг), став пятым по сумме двоеборья (327 кг).
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский тяжелоатлет Матвей Климов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет, который проходит в Кали (Колумбия).
В весовой категории свыше 94 кг Климов показал третий результат в толчке (181 кг), став пятым по сумме двоеборья (327 кг). Золотым медалистом с суммой 338 кг стал грузин Николоз Куртанидзе, вторым стал еще один грузин Хвича Кицмаридзе (337 кг), третьим - поляк Кацпер Пех (333).
Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.