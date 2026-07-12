Тяжелоатлет Климов завоевал бронзу в толчке на ЧМ среди юниоров

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский тяжелоатлет Матвей Климов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет, который проходит в Кали (Колумбия).

В весовой категории свыше 94 кг Климов показал третий результат в толчке (181 кг), став пятым по сумме двоеборья (327 кг). Золотым медалистом с суммой 338 кг стал грузин Николоз Куртанидзе, вторым стал еще один грузин Хвича Кицмаридзе (337 кг), третьим - поляк Кацпер Пех (333).