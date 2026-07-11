В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА.
- Оповещение об опасности атаки БПЛА в регионе продлилось чуть меньше часа.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Оповещение об опасности в регионе продлилось чуть меньше часа.
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