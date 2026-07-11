В Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.
- Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
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