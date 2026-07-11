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В Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.07.2026
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18:23 11.07.2026
В Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.
  • Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
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БезопасностьВоронежская областьРоссошанский районРоссияАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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