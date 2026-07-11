Автор лучшего гола РПЛ не стал сравнивать свой удар с забитыми мячами на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев получил премию "Герои РПЛ" за лучший гол прошлого сезона в Российской премьер-лиге.
- Он отказался сравнивать свой гол с мячами на чемпионате мира по футболу, который проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Автор лучшего гола прошлого сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев в разговоре с РИА Новости не стал сравнивать свой результативный удар с мячами на проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу.
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"Там (на чемпионате мира) много хороших голов и комбинаций было. Половину голов мы не видим, потому что в это время спим, так что не могу сравнивать", - сказал Воробьев.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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