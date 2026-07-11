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Автор лучшего гола РПЛ не стал сравнивать свой удар с забитыми мячами на ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
14:17 11.07.2026 (обновлено: 15:00 11.07.2026)
Автор лучшего гола РПЛ не стал сравнивать свой удар с забитыми мячами на ЧМ

Воробьев не стал сравнивать свой удар с мячами, забитыми на ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев получил премию "Герои РПЛ" за лучший гол прошлого сезона в Российской премьер-лиге.
  • Он отказался сравнивать свой гол с мячами на чемпионате мира по футболу, который проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Автор лучшего гола прошлого сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев в разговоре с РИА Новости не стал сравнивать свой результативный удар с мячами на проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу.
Премия "Герои РПЛ" прошла 9 июля. Воробьев на ней был отмечен за гол в матче 12-го тура чемпионата страны против ЦСКА. В том эпизоде форвард отличился, забив почти с нулевого угла от углового флага.
«
"Там (на чемпионате мира) много хороших голов и комбинаций было. Половину голов мы не видим, потому что в это время спим, так что не могу сравнивать", - сказал Воробьев.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Воробьев прокомментировал гол с нулевого угла в ворота ЦСКА
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ФутболДмитрий ВоробьевЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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