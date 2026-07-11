Егорова и Лазуренко победили в Финале Кубка России по пляжному волейболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями Финала Кубка России по пляжному волейболу в Орле.
- В решающем матче они переиграли Екатерину Шевцову и Кристину Филимонову со счетом 21:14, 21:13.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями Финала Кубка России по пляжному волейболу в Орле.
В решающем матче Егорова и Лазуренко переиграли Екатерину Шевцову и Кристину Филимонову со счетом 21:14, 21:13.
Во встрече за третье место Полина Тышкевич и Дарья Рудых победили Викторию Хроменкову и Ульяну Береговину со счетом 21:18, 21:14.