Егорова и Лазуренко победили в Финале Кубка России по пляжному волейболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями Финала Кубка России по пляжному волейболу в Орле.

В решающем матче они переиграли Екатерину Шевцову и Кристину Филимонову со счетом 21:14, 21:13.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями Финала Кубка России по пляжному волейболу в Орле.

В решающем матче Егорова и Лазуренко переиграли Екатерину Шевцову и Кристину Филимонову со счетом 21:14, 21:13.