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Вембаньяма подписал рекордный контракт с "Сан-Антонио" - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Баскетбол
 
02:02 11.07.2026
Вембаньяма подписал рекордный контракт с "Сан-Антонио"

Вембаньяма подписал контракт с самой большой зарплатой в истории "Сан-Антонио"

© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Вембаньяма продлил контракт с «Сан-Антонио Сперс» на пять лет и заработает суммарно 252 миллиона долларов.
  • Вембаньяма стал первым французом, выбранным под первым номером на драфте НБА в 2023 году, и был признан лучшим оборонительным игроком по итогам сезона 2025/26.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Французский баскетболист "Сан-Антонио Сперс" Виктор Вембаньяма продлил контракт с клубом, за пять лет он суммарно заработает 252 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Подчеркивается, что у Вембаньямы будет самая большая зарплата в истории "Сан-Антонио".
Вембаньяма в 2023 году стал первым французом, выбранным под первым номером на драфте НБА. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком, став первым в истории обладателем награды, получившим первые места от всех 100 участников голосования. Вместе с "Сан-Антонио" 22-летний центровой дошел до финала плей-офф НБА, где команда уступила "Нью-Йорк Никс".
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