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В Раде внезапно высказались после сегодняшнего удара ВС России - РИА Новости, 11.07.2026
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10:19 11.07.2026 (обновлено: 15:14 11.07.2026)
В Раде внезапно высказались после сегодняшнего удара ВС России

Нардеп Федиенко призвал украинцев не ждать сирену при баллистической атаке

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Александр Федиенко признал наличие проблем с оповещением о воздушной тревоге.
  • Он призвал украинцев планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Федиенко после ночных ударов ВС России по военным объектам в Киеве признал наличие проблем с оповещением о воздушной тревоге и призвал украинцев не ждать, что сирена сработает вовремя.

"Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту", — цитирует его издание "Страна.ua".
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Он также заявил, что заранее предупредить о подобных ударах зачастую невозможно.

Прошедшей ночью в Киеве и Одесской области были атакованы военные объекты. Целями в столице Украины стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге — объекты портовой инфраструктуры.
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