В Раде внезапно высказались после сегодняшнего удара ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Александр Федиенко признал наличие проблем с оповещением о воздушной тревоге.
- Он призвал украинцев планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Федиенко после ночных ударов ВС России по военным объектам в Киеве признал наличие проблем с оповещением о воздушной тревоге и призвал украинцев не ждать, что сирена сработает вовремя.
"Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту", — цитирует его издание "Страна.ua".
"Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту", — цитирует его издание "Страна.ua".
Он также заявил, что заранее предупредить о подобных ударах зачастую невозможно.
Прошедшей ночью в Киеве и Одесской области были атакованы военные объекты. Целями в столице Украины стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге — объекты портовой инфраструктуры.
Прошедшей ночью в Киеве и Одесской области были атакованы военные объекты. Целями в столице Украины стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге — объекты портовой инфраструктуры.