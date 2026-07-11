В Раде внезапно высказались после сегодняшнего удара ВС России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Федиенко после ночных ударов ВС России по военным объектам в Киеве признал наличие проблем с оповещением о воздушной тревоге и призвал украинцев не ждать, что сирена сработает вовремя.



"Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту", — цитирует его издание "Страна.ua".