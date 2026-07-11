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09:45 11.07.2026 (обновлено: 09:54 11.07.2026)
ВСУ сделали неожиданное заявление после сегодняшнего удара ВС России

Страна.ua: во время удара РФ ПВО Украины не сбила ни одной баллистической ракеты

© Минобороны РоссииПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Минобороны России
Пуск ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" во время ночной атаки, пишет "Страна.ua" со ссылкой на утреннюю сводку Воздушных сил ВСУ.
  • Издание утверждает, что Россия применила шесть баллистических ракет, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный беспилотник различных типов.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Во время ночной атаки украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты "Искандер-М", пишет "Страна.ua" со ссылкой на утреннюю сводку Воздушных сил ВСУ.

"Всего Россия применила шесть баллистических ракет, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный беспилотник различных типов", — говорится в статье.
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При этом Минобороны России не уточняло количество примененных средств поражения при сегодняшних ударах по ВПК Украины.

Прошедшей ночью в Киеве и Одесской области были атакованы военные объекты. Целями в столице Украины стали предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, а на юге — объекты портовой инфраструктуры.
После предыдущих аналогичных ударов по Киеву также сообщалось, что украинская система ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты.
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