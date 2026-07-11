ВСУ сделали неожиданное заявление после сегодняшнего удара ВС России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Во время ночной атаки украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты "Искандер-М", пишет "Страна.ua" со ссылкой на утреннюю сводку Воздушных сил ВСУ.



"Всего Россия применила шесть баллистических ракет, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный беспилотник различных типов", — говорится в статье.