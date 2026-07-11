Краткий пересказ от РИА ИИ Василий Небензя заявил, что прекращение героизации нацистов на Украине возможно при условии прекращения существования режима Владимира Зеленского.

Верховная рада Украины поддержала законопроект Зеленского о создании "украинского национального пантеона", в который могут войти члены ОУН*-УПА*.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Остановить героизацию нацистов на Украине можно, если режима Владимира Зеленского не будет, заявил РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

"Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине - ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать", - сказал Небензя.

Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.

Зеленский ранее также принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.