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Небензя назвал способ остановить героизацию нацистов на Украине - РИА Новости, 11.07.2026
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06:20 11.07.2026
Небензя назвал способ остановить героизацию нацистов на Украине

Небензя: остановить героизацию нацистов можно, если режима Зеленского не будет

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что прекращение героизации нацистов на Украине возможно при условии прекращения существования режима Владимира Зеленского.
  • Верховная рада Украины поддержала законопроект Зеленского о создании "украинского национального пантеона", в который могут войти члены ОУН*-УПА*.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Остановить героизацию нацистов на Украине можно, если режима Владимира Зеленского не будет, заявил РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
"Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине - ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать", - сказал Небензя.
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* Запрещенные в России экстремистские организации.
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