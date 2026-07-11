Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью, заявил Косачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что завершение украинского конфликта будет обсуждаться за столом переговоров.
- По мнению Косачева, договоренности будут отличаться от тех, что были согласованы в апреле 2022 года, и не в пользу Украины.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. Отличаться не в пользу Украины. Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустила", - сказал Косачев в интервью aif.ru.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.