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Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью, заявил Косачев - РИА Новости, 11.07.2026
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00:32 11.07.2026 (обновлено: 01:09 11.07.2026)
Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью, заявил Косачев

Косачев: документы для разрешения конфликта на Украине напишут кровью и порохом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что завершение украинского конфликта будет обсуждаться за столом переговоров.
  • По мнению Косачева, договоренности будут отличаться от тех, что были согласованы в апреле 2022 года, и не в пользу Украины.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. Отличаться не в пользу Украины. Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустила", - сказал Косачев в интервью aif.ru.
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