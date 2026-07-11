Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что завершение украинского конфликта будет обсуждаться за столом переговоров.

По мнению Косачева, договоренности будут отличаться от тех, что были согласованы в апреле 2022 года, и не в пользу Украины.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. Отличаться не в пользу Украины . Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустила", - сказал Косачев в интервью aif.ru

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.