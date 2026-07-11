Семак ответил на вопрос о переходе Тюкавина в "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», заявил, что переходы игроков зависят от многих обстоятельств.
- Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил интерес клуба к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак, комментируя несостоявшийся трансфер нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, заявил РИА Новости, что переходы зависят от многих обстоятельств.
Ранее председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил "Спорт-Экспрессу" интерес клуба к Тюкавину.
"Дело тренера тренировать, а кто придет в команду, зависит от многих обстоятельств. Что-то получается, что-то не получается", - ответил Семак на вопрос, почему не произошел трансфер Тюкавина в "Зенит".
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