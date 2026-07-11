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Гендиректор "Торпедо" назвал задачу, которая стоит перед командой - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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19:55 11.07.2026
Гендиректор "Торпедо" назвал задачу, которая стоит перед командой

Гендиректор "Торпедо" Леонченко: перед командой стоит задача выйти в РПЛ

© Фото : Пресс-служба футбольного клуба "Локомотив"Владимир Леонченко
Владимир Леонченко - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Пресс-служба футбольного клуба "Локомотив"
Владимир Леонченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед футбольным клубом «Торпедо» поставлена задача выйти в Российскую премьер-лигу.
  • В прошлом сезоне «Торпедо» завершило чемпионат Первой лиги на девятом месте, а в сезоне 2022/23 выступало в РПЛ.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Торпедо" Владимир Леонченко заявил РИА Новости, что перед командой поставлена задача выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
"Торпедо" в прошлом сезоне завершило чемпионат Первой лиги на девятом месте. Годом ранее автозаводцы по спортивному принципу вышли в РПЛ, но были исключены из числа участников высшего дивизиона чемпионата России из-за попытки организации договорных матчей.
"Перед командой поставлена задача по выходу в премьер-лигу. Клуб живет по утвержденному бюджету, на данный момент его увеличение не предполагается", - сказал Леонченко.
"Торпедо" в последний раз выступало в РПЛ в сезоне-2022/23.
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