Гендиректор "Торпедо" назвал задачу, которая стоит перед командой

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Торпедо" Владимир Леонченко заявил РИА Новости, что перед командой поставлена задача выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

"Перед командой поставлена задача по выходу в премьер-лигу. Клуб живет по утвержденному бюджету, на данный момент его увеличение не предполагается", - сказал Леонченко.