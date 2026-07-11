Гендиректор "Торпедо" назвал задачу, которая стоит перед командой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перед футбольным клубом «Торпедо» поставлена задача выйти в Российскую премьер-лигу.
- В прошлом сезоне «Торпедо» завершило чемпионат Первой лиги на девятом месте, а в сезоне 2022/23 выступало в РПЛ.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Торпедо" Владимир Леонченко заявил РИА Новости, что перед командой поставлена задача выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
"Перед командой поставлена задача по выходу в премьер-лигу. Клуб живет по утвержденному бюджету, на данный момент его увеличение не предполагается", - сказал Леонченко.
"Торпедо" в последний раз выступало в РПЛ в сезоне-2022/23.