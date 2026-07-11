Джокович заявил о желании сыграть на Уимблдоне в последний раз в карьере

"Я считаю, что вы ошибаетесь. Я не согласен с вашим мнением. Я всегда конкурентоспособен, - ответил Джокович на замечание журналиста о том, что в текущем сезоне он выглядит менее конкурентоспособным, чем в прошлом. - Я всегда выкладываюсь по максимуму в тех обстоятельствах, в которых нахожусь. Иногда со стороны это выглядит лучше, иногда хуже. Но только я знаю, через что прохожу и чего мне стоит возможность по-прежнему играть на таком уровне. Конечно, я разочарован. Конечно, я хотел выиграть Уимблдон. Именно поэтому я продолжаю так усердно работать. Я просто проиграл более сильному игроку. Мне нужно это принять".