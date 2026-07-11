Более 30 человек пострадали на Тайване из-за приближения тайфуна, пишут СМИ

По данным властей, по состоянию на 08.00 (03.00 мск - ред.) субботы в разных районах острова произошли десятки инцидентов, однако большинство пострадавших получили травмы в результате велосипедных аварий или во время работ по подготовке к тайфуну. Пострадавших с серьезными травмами, а также погибших не зафиксировано.