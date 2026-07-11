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Более 30 человек пострадали на Тайване из-за приближения тайфуна, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2026
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12:18 11.07.2026 (обновлено: 12:19 11.07.2026)
Более 30 человек пострадали на Тайване из-за приближения тайфуна, пишут СМИ

CNA: не менее 36 человек пострадали на Тайване из-за приближения тайфуна "Бави"

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Тайване не менее 36 человек пострадали в связи с приближением тайфуна «Бави».
  • По состоянию на 08:00 субботы большинство пострадавших получили травмы в результате велосипедных аварий или во время работ по подготовке к тайфуну, пострадавших с серьезными травмами и погибших не зафиксировано.
  • Из-за тайфуна были эвакуированы 14,2 тысячи человек, около 27 тысяч домохозяйств остаются без электричества.
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Не менее 36 человек пострадали на Тайване в связи инцидентами, вызванными приближением к острову тайфуна "Бави", передает в субботу Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на местные власти.
По данным властей, по состоянию на 08.00 (03.00 мск - ред.) субботы в разных районах острова произошли десятки инцидентов, однако большинство пострадавших получили травмы в результате велосипедных аварий или во время работ по подготовке к тайфуну. Пострадавших с серьезными травмами, а также погибших не зафиксировано.
Вместе с тем, как передает агентство, к утру субботы по всему острову были эвакуированы 14,2 тысячи человек, большинство из них в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. К настоящему моменту около 27 тысяч домохозяйств остаются без электричества.
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