Более 30 человек пострадали на Тайване из-за приближения тайфуна, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Тайване не менее 36 человек пострадали в связи с приближением тайфуна «Бави».
- По состоянию на 08:00 субботы большинство пострадавших получили травмы в результате велосипедных аварий или во время работ по подготовке к тайфуну, пострадавших с серьезными травмами и погибших не зафиксировано.
- Из-за тайфуна были эвакуированы 14,2 тысячи человек, около 27 тысяч домохозяйств остаются без электричества.
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Не менее 36 человек пострадали на Тайване в связи инцидентами, вызванными приближением к острову тайфуна "Бави", передает в субботу Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на местные власти.
По данным властей, по состоянию на 08.00 (03.00 мск - ред.) субботы в разных районах острова произошли десятки инцидентов, однако большинство пострадавших получили травмы в результате велосипедных аварий или во время работ по подготовке к тайфуну. Пострадавших с серьезными травмами, а также погибших не зафиксировано.