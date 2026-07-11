Сусленков победил Джойса в бою за континентальный титул WBA

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянин Артем Сусленков победил британца Джо Джойса в поединке за континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

В активе 30-летнего Сусленкова 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения. 40-летний бывший временный чемпион мира Всемирной боксерской организации (WBO) Джойс потерпел пятое и третье подряд поражение при 16 победах (15 нокаутом).