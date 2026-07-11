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Дипмиссии США пока нечего анонсировать по визиту Уиткоффа и Кушнера - РИА Новости, 11.07.2026
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01:42 11.07.2026
Дипмиссии США пока нечего анонсировать по визиту Уиткоффа и Кушнера

Посольство США в Москве пока не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Москву в удобное время.
  • Посольство США в Москве заявило «Известиям», что пока нечего анонсировать касательно будущего визита Уиткоффа и Кушнера.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Посольству США в Москве пока нечего анонсировать по визиту спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя лидера Соединенных Штатов Джареда Кушнера, пишет газета "Известия".
Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Источник: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву прояснит позицию США по Украине
8 июля, 06:08
"В американском посольстве в Москве заявили "Известиям", что им "пока нечего анонсировать касательно будущего визита", - пишет газета.
МИД Швейцарии сообщил "Известиям", что министерство поддерживает контакт со сторонами и предлагает свои услуги для содействия поиску пути к миру в ситуации с Украиной.
Ранее официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо заявил РИА Новости, что Швейцария всецело поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса и готова принять саммит высокого уровня по Украине.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Песков рассказал о контактах Москвы с Уиткоффом и Кушнером
5 июля, 13:16
 
В миреМоскваСШАРоссияДональд ТрампСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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