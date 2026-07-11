Дипмиссии США пока нечего анонсировать по визиту Уиткоффа и Кушнера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Москву в удобное время.
- Посольство США в Москве заявило «Известиям», что пока нечего анонсировать касательно будущего визита Уиткоффа и Кушнера.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Посольству США в Москве пока нечего анонсировать по визиту спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя лидера Соединенных Штатов Джареда Кушнера, пишет газета "Известия".
Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.
"В американском посольстве в Москве заявили "Известиям", что им "пока нечего анонсировать касательно будущего визита", - пишет газета.
МИД Швейцарии сообщил "Известиям", что министерство поддерживает контакт со сторонами и предлагает свои услуги для содействия поиску пути к миру в ситуации с Украиной.
Ранее официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо заявил РИА Новости, что Швейцария всецело поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса и готова принять саммит высокого уровня по Украине.