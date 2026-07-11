Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что многие не хотят, чтобы его команда защитила титул чемпионов мира по футболу.
- Сборная Аргентины сыграет с командой Швейцарии в матче четвертьфинала чемпионата мира в Канзас-Сити.
- Скалони отметил, что система VAR не оставляет места для двоякого толкования и предвзятого отношения в пользу какой-либо команды.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что многие не хотят, чтобы его команда защитила титул чемпионов мира по футболу.
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Аргентины в Канзас-Сити сыграет с командой Швейцарии в матче четвертьфинала чемпионата мира. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.
"Дело в том, что многие не хотят нашей победы, поскольку мы уже выиграли предыдущий турнир. Мы принимаем это во внимание - до игроков доходят такие разговоры, - и используем это как своего рода стимул. Чтобы побудить их взбунтоваться и сыграть еще лучше", - приводит слова Скалони A Bola.
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"С появлением VAR и всего прочего рассчитывать на какие-то поблажки очень сложно. Система VAR не оставляет места для двоякого толкования. В наши дни соцсети раздувают все до невероятных масштабов и провоцируют споры. Но никакого предвзятого отношения в пользу кого-либо нет. Скорее, наоборот", - добавил тренер.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.