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Многие не хотят победы Аргентины на ЧМ, заявил Скалони - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
16:34 11.07.2026 (обновлено: 16:35 11.07.2026)
Многие не хотят победы Аргентины на ЧМ, заявил Скалони

Скалони: многие не хотят победы сборной Аргентины на ЧМ

© пресс-служба сборной Аргентины по футболуГлавный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© пресс-служба сборной Аргентины по футболу
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что многие не хотят, чтобы его команда защитила титул чемпионов мира по футболу.
  • Сборная Аргентины сыграет с командой Швейцарии в матче четвертьфинала чемпионата мира в Канзас-Сити.
  • Скалони отметил, что система VAR не оставляет места для двоякого толкования и предвзятого отношения в пользу какой-либо команды.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что многие не хотят, чтобы его команда защитила титул чемпионов мира по футболу.
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Аргентины в Канзас-Сити сыграет с командой Швейцарии в матче четвертьфинала чемпионата мира. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.
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"Дело в том, что многие не хотят нашей победы, поскольку мы уже выиграли предыдущий турнир. Мы принимаем это во внимание - до игроков доходят такие разговоры, - и используем это как своего рода стимул. Чтобы побудить их взбунтоваться и сыграть еще лучше", - приводит слова Скалони A Bola.
«
"С появлением VAR и всего прочего рассчитывать на какие-то поблажки очень сложно. Система VAR не оставляет места для двоякого толкования. В наши дни соцсети раздувают все до невероятных масштабов и провоцируют споры. Но никакого предвзятого отношения в пользу кого-либо нет. Скорее, наоборот", - добавил тренер.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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