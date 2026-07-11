Многие не хотят победы Аргентины на ЧМ, заявил Скалони

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"С появлением VAR и всего прочего рассчитывать на какие-то поблажки очень сложно. Система VAR не оставляет места для двоякого толкования. В наши дни соцсети раздувают все до невероятных масштабов и провоцируют споры. Но никакого предвзятого отношения в пользу кого-либо нет. Скорее, наоборот", - добавил тренер.