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В ОП предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов - РИА Новости, 11.07.2026
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09:10 11.07.2026 (обновлено: 09:21 11.07.2026)
В ОП предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов

Гриб: каникулы с 22 февраля по 1 марта надо ввести для первых-четвертых классов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики в школе
Ученицы на уроке математики в школе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ученицы на уроке математики в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести дополнительные зимние каникулы для российских школьников первых-четвертых классов с 22 февраля по 1 марта.
  • Минпросвещения РФ ранее определило даты школьных каникул в новом учебном году, предусмотрев для первых классов дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
  • По мнению Гриба, дополнительные зимние каникулы помогут младшим школьникам восстановить силы и дадут возможность недорого съездить в путешествие.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта необходимо ввести для российских школьников первых-четвертых классов, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее Минпросвещения РФ определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям. Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года. Для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы - с 15 по 21 февраля 2027 года.
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"Как отец восьмерых детей, двое из которых учатся в начальной школе, предлагаю ввести для всех учеников начальных классов дополнительные каникулы в зимний период - с 22 февраля по 1 марта", - сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ отметил, что дополнительные зимние каникулы помогут младшим школьникам восстановить силы в середине учебной четверти.
"Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России", - заключил Гриб.
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