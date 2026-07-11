В ОП предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов

Ранее Минпросвещения РФ определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям. Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года. Для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы - с 15 по 21 февраля 2027 года.